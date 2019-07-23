События

12:46 23.07.2019

Боевики во вторник утром на Донбассе обстреляли позиции ВСУ под н.п.Луганское

1 мин читать
Боевики во вторник утром на Донбассе обстреляли позиции ВСУ под н.п.Луганское

Боевики на Донбассе во вторник утром обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе н.п. Луганское, сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

"Сегодня, 23 июля, враг один раз применял оружие по нашим позициям. С 08.50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Луганское", - сообщил представитель пресс-центра полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник днем.

По его словам, потерь среди украинских военных в результате вражеского обстрела нет.

"Огонь наши военные не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины", - подчеркнул Гуцуляк.

Теги: #оос #всу #обстрел #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 23.07.2019
В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

09:58 23.07.2019
Командующий ООС проверил боевые позиции в районе поселка Пески

Командующий ООС проверил боевые позиции в районе поселка Пески

09:13 23.07.2019
Все КПВВ на Донбассе, включая "Майорское", открылись согласно графику работы и функционируют

Все КПВВ на Донбассе, включая "Майорское", открылись согласно графику работы и функционируют

07:16 23.07.2019
За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

23:18 22.07.2019
Разумков: Амнистии для людей, замешанных в военных преступлениях на Донбассе, быть не может

Разумков: Амнистии для людей, замешанных в военных преступлениях на Донбассе, быть не может

20:05 22.07.2019
Заключительная планирующая конференция многонациональных учений "Кленовая арка – 2019" началась в Житомире

Заключительная планирующая конференция многонациональных учений "Кленовая арка – 2019" началась в Житомире

19:20 22.07.2019
На Донбассе в понедельник вражеских обстрелов не зафиксировано – ООС

На Донбассе в понедельник вражеских обстрелов не зафиксировано – ООС

13:05 22.07.2019
Боевики в понедельник с полуночи огонь в зоне ООС не открывали - Минобороны

Боевики в понедельник с полуночи огонь в зоне ООС не открывали - Минобороны

07:08 22.07.2019
За сутки воскресенья боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

За сутки воскресенья боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

06:21 22.07.2019
СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в первые сутки действия прекращения огня

СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в первые сутки действия прекращения огня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Майкл Щур уволился с должности члена правления НОТУ ради своего проекта

Иран продолжит обеспечивать безопасность и свободу навигации в Персидском заливе

Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров

Внеочередные выборы в Раду были мирными и конкурентными – наблюдатели ENEMO

США оказывают финансовую и практическую помощь по созданию подразделений быстрого реагирования Морохраны Госпогранслужбы в Мариуполе и Бердянске

Горсовет Черновцов 29 августа может рассмотреть петицию о запрете в городе ЛГБТ-мероприятий

Кабмин уволил Державина с должности замглавы ФГИ и назначил Короткую

У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

ФГИ сменил 3 из 5 членов набсовета ОПЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА