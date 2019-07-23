Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Токио выразил протест Москве и Сеулу в связи с инцидентом с участием российского самолета над Японским морем, сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

"Мы не можем допустить такие действия на нашей территории", - говорится в сообщении, переданном по дипломатическим каналам России и Южной Корее.

Утром во вторник южнокорейские военные завили, что российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем. Военные попросили самолет покинуть его, после чего были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы. Всего, по данным Сеула, южнокорейские самолеты сделали 360 выстрелов.

Инцидент произошел в районе острова Токто. По-японски он называется Такэсима и является предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

Сообщалось, что в районе инцидента находились три российских самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В воздушное пространство Южной Кореи, согласно утверждениям Сеула, вторгся А-50.

Отмечается, что это первый случай, когда российский военный самолет нарушает воздушное пространство Республики Корея, хотя нарушения опознавательной зоны ПВО страны случаются периодически (Москва эту зону не признает).

В Минобороны РФ сообщения Сеула о нарушении воздушного пространства и предупредительных выстрелах опровергли. Там заявили, что маршрут Ту-95МС проходил без отклонений от плана, а южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры.