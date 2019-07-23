События

12:09 23.07.2019

Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

1 мин читать
Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Токио выразил протест Москве и Сеулу в связи с инцидентом с участием российского самолета над Японским морем, сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

"Мы не можем допустить такие действия на нашей территории", - говорится в сообщении, переданном по дипломатическим каналам России и Южной Корее.

Утром во вторник южнокорейские военные завили, что российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем. Военные попросили самолет покинуть его, после чего были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы. Всего, по данным Сеула, южнокорейские самолеты сделали 360 выстрелов.
Инцидент произошел в районе острова Токто. По-японски он называется Такэсима и является предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

Сообщалось, что в районе инцидента находились три российских самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В воздушное пространство Южной Кореи, согласно утверждениям Сеула, вторгся А-50.

Отмечается, что это первый случай, когда российский военный самолет нарушает воздушное пространство Республики Корея, хотя нарушения опознавательной зоны ПВО страны случаются периодически (Москва эту зону не признает).

В Минобороны РФ сообщения Сеула о нарушении воздушного пространства и предупредительных выстрелах опровергли. Там заявили, что маршрут Ту-95МС проходил без отклонений от плана, а южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры.

Теги: #япония #россия #нарушение #южная_корея
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 23.07.2019
У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

10:43 23.07.2019
Госпогранслужба в условиях российской агрессии продолжает системно реформироваться

Госпогранслужба в условиях российской агрессии продолжает системно реформироваться

10:24 23.07.2019
Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

20:23 21.07.2019
Зеленский анонсирует решение вопроса с освобождением из РФ плененных военных моряков

Зеленский анонсирует решение вопроса с освобождением из РФ плененных военных моряков

19:34 19.07.2019
В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

18:34 19.07.2019
Россия выплатит причитающиеся СЕ взносы

Россия выплатит причитающиеся СЕ взносы

16:44 19.07.2019
Новая вспышка АЧС зафиксирована в Новгородской области

Новая вспышка АЧС зафиксирована в Новгородской области

16:12 19.07.2019
Представитель Украины передал в ФСБ РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

Представитель Украины передал в ФСБ РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

15:23 19.07.2019
Инициатива РФ по упрошенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе - это сигнал к обсуждению федерализации Украины

Инициатива РФ по упрошенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе - это сигнал к обсуждению федерализации Украины

14:56 19.07.2019
Резолюция Европарламента демонстрирует неизменную поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ

Резолюция Европарламента демонстрирует неизменную поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова обратилась к Москальковой по незамедлительному оказанию медпомощи удерживаемому в СИЗО Симферополя Бекирову ввиду ухудшения его состояния

Боевики во вторник утром на Донбассе обстреляли позиции ВСУ под н.п.Луганское

Майкл Щур уволился с должности члена правления НОТУ ради своего проекта

Иран продолжит обеспечивать безопасность и свободу навигации в Персидском заливе

В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров

Внеочередные выборы в Раду были мирными и конкурентными – наблюдатели ENEMO

США оказывают финансовую и практическую помощь по созданию подразделений быстрого реагирования Морохраны Госпогранслужбы в Мариуполе и Бердянске

Горсовет Черновцов 29 августа может рассмотреть петицию о запрете в городе ЛГБТ-мероприятий

Кабмин уволил Державина с должности замглавы ФГИ и назначил Короткую

ФГИ сменил 3 из 5 членов набсовета ОПЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА