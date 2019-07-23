В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров

Аномально жаркая погода установится на этой неделе во многих странах Западной Европы, включая Францию, Испанию, Бельгию, Великобританию и Германию, предупреждают европейские метеорологи.

Жители Франции и Испании уже получили предупреждение о "чрезвычайной опасности" лесных пожаров из-за высокой температуры воздуха. Риск природных пожаров в Португалии, Италии, Бельгии и Германии специалисты оценили как "высокий" и "очень высокий".

Власти Парижа накануне ввели специальный план экстренных мер, который предполагает программу помощи наиболее уязвимым категориям населения, в частности детям и пенсионерам, а также лицам без определенного места жительства.

Во Франции также запретили в пик жары - с 13:00 по 18:00 - осуществлять перевозки животных в транспортных средствах без системы климат-контроля.

В Бельгии, Люксембурге и Нидерландах на этой неделе воздух может прогреться до 39 градусов по Цельсию, что станет рекордной жарой для этих стран.

В Великобритании также ожидают аномально высокую для этой страны температуру - 34 градуса по Цельсию, тогда как средняя температура в июле в Лондоне обычно составляет около 23 градусов. Местная служба здравоохранения призывает жителей страны проявлять повышенную бдительность и минимизировать проводимое на улице время.