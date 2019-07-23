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11:49 23.07.2019

Внеочередные выборы в Раду были мирными и конкурентными – наблюдатели ENEMO

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Внеочередные выборы в Раду были мирными и конкурентными – наблюдатели ENEMO

Внеочередные парламентские выборы в Украине проходили в мирной среде и были конкурентными, заявили в миссии наблюдателей ENEMO.

"Выборы проходили в конкурентной и в целом мирной среде, несмотря на жесткие сроки проведения выборов и недостатки законодательства", - сказал глава миссии ENEMO Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В то же время наблюдатели ENEMO зафиксировали рад нарушений во время предвыборной кампании, в частности, скупка голосов избирателей и агитация госслужащими, сообщил Вуйович.

"Наблюдателями было сообщено о привлечении госслужащих к предвыборной агитации, давлении на избирателей и большом количестве возбужденных дел по скупке голосов, особенно в пользу кандидатов на одномандатных округах", - рассказал он.

Также в отчете миссии ENEMO указывается, что исходя концентрации СМИ в собственности нескольких лиц и их сильного влияния на редакционную политику, не было обеспечено равное и непредвзятое освещение предвыборной кампании.

В то же время наблюдатели отметили профессионализм Центральной избирательной комиссии Украины по организации и проведению парламентских выборов.

"ENEMO подчеркивает профессионализм ЦИК и своевременное управление избирательным процессом, учитывая те проблемы, которые возникли в сфере закупок и регистрации кандидатов", - говорится в отчете миссии.

При этом в миссии ENEMO отметили, что, несмотря на то, что ЦИК действовали прозрачно, наблюдатели имели возможность принимать участие в подготовительных сессиях ЦИК только по предварительному запросу.

 

Теги: #наблюдатели #enemo #выборы
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