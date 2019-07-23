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11:24 23.07.2019

Горсовет Черновцов 29 августа может рассмотреть петицию о запрете в городе ЛГБТ-мероприятий

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В повестку дня Черновицкого городского совета на сессию 29 августа внесен проект решения о поддержке электронной петиции о запрете ЛГБТ-мероприятий в г.Черновцы.

В проекте решения, размещенном на сайте Черновицкого горсовета, указывается, что 31 мая 2019 года на данном веб-портале была зарегистрирована электронная петиция о внесении изменений в устав территориальной громады города о запрете ЛГБТ-мероприятий в г.Черновцах, которая набрала 251 голос.

Указанную петицию предварительно рассмотрели должностные лица исполнительных органов Черновицкого горсовета.

В проекте решение Черновицкого горсовета предлагается поддержать данную петицию и дополнить устава территориальной громады города подпунктом о "защите традиционных семейных ценностей", а также статьей "об установлении моратория на проведение ЛГБТ-мероприятий" на территории города Черновцы "на время действия ст. 51 Конституции Украины". В данной статье Основного закона сказано, что "брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины. Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье…Семья, детство, материнство и отцовство охраняются государством".

Контроль за выполнением данного решения предлагается возложить на постоянную комиссию Черновицкого горсовета по вопросам законности, прав и свобод человека, регламента, депутатской деятельности, этики и предотвращения коррупции.

Теги: #черновцы #лгбт #горсовет
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