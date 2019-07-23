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11:16 23.07.2019

У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

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У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

Глава Государственной пограничная служба Украины Сергей Дейнеко констатирует, что у ведомства есть план действий Морской охраны в случае открытого наступления России.

"Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Я скажу так: Морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут", - сказал он журналистам на международной конференции по развитию Морской охраны Госпогранслужбы Украины во вторник в Киеве.

Дейнеко отметил, что за время агрессии России 70 пограничников уже отдали свою жизнь, защищая границы государства.

Теги: #госпогранслужба #россия #украина #морская_охрана #план_действий
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