У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

Глава Государственной пограничная служба Украины Сергей Дейнеко констатирует, что у ведомства есть план действий Морской охраны в случае открытого наступления России.

"Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Я скажу так: Морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут", - сказал он журналистам на международной конференции по развитию Морской охраны Госпогранслужбы Украины во вторник в Киеве.

Дейнеко отметил, что за время агрессии России 70 пограничников уже отдали свою жизнь, защищая границы государства.