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10:47 23.07.2019

Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства экс-главе одной из ОГА, подозреваемому в недекларировании имущества

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Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства экс-главе одной из ОГА, подозреваемому в недекларировании имущества

Следственный судья Соломенского районного суда Киева избрал 19 июля меру пресечения в виде личного обязательства бывшему руководителю одной из областных государственных администраций, который подозревается во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"При применении меры пресечения следственный судья частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, определив подозреваемому процессуальные обязанности, предусмотренные ст.194 УПК Украины, в частности прибывать к детективу, прокурору, в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы, воздерживаться от общения, которое касается обстоятельств данного уголовного производства с рядом свидетелей", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

В САП напомнили, что чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

Расследование фактов недекларирование состояния детективы НАБУ начали при каденции чиновника в январе 2017 года. Нацбюро не называет имени подозреваемого, однако 9 июля бывший глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что узнал из СМИ о согласовании НАБУ и САП сообщения о подозрении относительно него.

Теги: #ога #мера_пресечения #сап
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