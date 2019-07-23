Госпогранслужба в условиях российской агрессии продолжает системно реформироваться

Глава Государственной пограничная служба Украины Сергей Дейнеко заявил, что даже в условиях российской агрессии ведомство продолжает системно реформироваться и держит курс на евроатлантическую интеграцию.

"В условиях российской агрессии Государственная пограничная служба Украины продолжает системно реформироваться, а курс на евроатлантическую интеграцию заложен в наших стратегических документах", - сказал он на международной конференции по развитию Морской охраны Госпогранслужбы Украины во вторник в Киеве.

Дейнеко отметил, что у ведомства есть четкое видение развития его морской составляющей. По его словам, основными направлениями развития Морской охраны для Госпогранслужбы являются: развитие инфраструктуры базирования на Азове, а также развертывание подразделений специальных действий на воде.

"Одним из приоритетов ведомства является создание современной Морской охраны, которая сможет эффективно исполнять функции и обеспечивать безопасность на море", - добавил Дейнеко.

Среди прочего, глава Госпогранслужбы констатировал, что кроме традиционных угроз на море, в морской экономической зоне и территориальных водах Украины со стороны России осуществляется грубое нарушение международного морского права.

"Создаются предпосылки для экономической блокады портов Украины", - добавил он.