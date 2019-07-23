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10:04 23.07.2019

Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении мужчины, "минировавшего" на Пасху религиозные учреждения столицы

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Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении мужчины, "минировавшего" на Пасху религиозные учреждения столицы

ПКиевская местная прокуратура №3 направила в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении злоумышленника, который в этом году накануне Пасхи "заминировал" почти все религиозные учреждения города Киева.

"Так, 27 апреля 2019г, используя уличный таксофон, злоумышленник совершил телефонный звонок на службу "102" и сообщил оператору о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бул.Т.Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги, расположенных на территории столицы. При проверке указанных объектов было установлено, что информация о подготовке взрыва не соответствует действительности и является заведомо ложной", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города Киева.

Оперативными мероприятиями "минера" удалось установить и задержать. После чего ему было сообщено о подозрении ч.1 ст.259 УК Украины, то есть в заведомо ложном сообщении о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

"По заключению судебно психолого-психиатрической экспертизы установлено, что злоумышленник страдал и страдает в настоящее время хроническим устойчивым психическим заболеванием - шизофренией, параноидной формы, в связи с чем не способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими", - рассказали в горпрокуратуре.

Учитывая хроническое психическое заболевание гражданина, Киевская местная прокуратура №3 направила в суд ходатайство о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.

Теги: #минирование #прокуратура #прокуратура_киев
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