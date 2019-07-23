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09:28 23.07.2019

Трамп пообещал технологическим компаниям США оперативное одобрение лицензий на работу с Huawei

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Трамп пообещал технологическим компаниям США оперативное одобрение лицензий на работу с Huawei

Президент США Дональд Трамп пообещал американским технологическим компаниям оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской Huawei Technologies Co.

В понедельник Трамп провел встречу в Белом доме с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc., Micron Technology Inc., Western Digital Corp., Cisco Systems Inc., Broadcom Inc. и других.

"Главы компаний заявили о решительной поддержке политики президента, включая ограничения на поставки американского оборудования Huawei на основании угрозы национальной безопасности", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом по итогам встречи.

"Они обратились с просьбой оперативного принятия решений в отношении выдачи лицензий министерством торговли, и президент согласился с ними. Группа также выразила оптимизм в отношении инноваций в развитии и распространении 5G", - отмечается в заявлении.

Ранее в этом году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем, для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке, прошедшей в конце июня, Трамп пообещал смягчить ограничения в отношении Huawei.

В июле министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американские компании получат необходимые лицензии и смогут продолжать продавать свою продукцию Huawei в случаях, когда "это не несет в себе угрозы госбезопасности", однако не уточнил, в какой срок будут приниматься решения о выдаче лицензий, пишет The Wall Street Journal.

В понедельник Трамп, который также провел встречу с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, заявил, что его администрация проверит сообщение издания The Washington Post о том, что Huawei помогла Северной Корее построить и поддерживать коммерческую беспроводную сеть Koryolink.

"Мы должны это выяснить", - сообщил Трамп журналистам.

По данным издания, Huawei сотрудничала с компанией Panda International Information Technology по нескольким проектам в течение, по меньшей мере, восьми лет и использовала ее в качестве канала для поставок КНДР оборудования для запуска сети.

Сообщение издания ставит вопрос о возможном нарушении китайской фирмой экспортного контроля США для поставки оборудования в Северную Корею.

Теги: #сша #трамп #лицензии #huawei
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