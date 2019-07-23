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08:35 23.07.2019

Белый дом договорился с Конгрессом об увеличении лимита госдолга США

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Белый дом договорился с Конгрессом об увеличении лимита госдолга США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрации удалось достичь договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга.

Без этих шагов США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже осенью.

Как ожидается, законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом уже в ближайшие дни.

"Я рад сообщить, что заключена сделка с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти - о двухлетнем бюджете и потолке долга...", - написал Трамп в своем Твиттере.

По словам президента США, это "настоящий компромисс", дающий за счет увеличения расходов на оборону "большую победу" армии США и ее ветеранам.

В своих сообщениях Трамп не уточнил подробностей в отношении расходов, предусмотренных соглашением.

Ранее президент США просил у Конгресса $750 млрд на оборонные расходы и $567 млрд на невоенные, но заключенное соглашение будет отличаться от этих предложений. Ожидается, что на оборонные расходы будет выделено около $735 млрд, а сумма невоенных расходов будет значительно выше.

По данным The Wall Street Journal, в итоге в будущем финансовом году расходы бюджета вырастут на $50 млрд по сравнению с текущим уровнем, что еще более усугубит проблему бюджетного дефицита США.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Проблема его дальнейшего увеличения благодаря достигнутому соглашению будет решаться уже после следующих президентских выборов в США.

Дефицит бюджета США резко вырос при Трампе в результате снижения налогов на бизнес, в этом году дефицит может достичь $896 млрд или 4,2% ВВП.

Теги: #госдолг #бюджет #сделка #сша
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