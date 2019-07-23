События

08:11 23.07.2019

В больницу Дубно с пищевым отравлением госпитализированы 10 человек, в том числе 3 детей

1 мин читать
В больницу Дубно с пищевым отравлением госпитализированы 10 человек, в том числе 3 детей

В больницу г.Дубно (Ровенская обл.) с диагнозом пищевое отравление госпитализированы 10 человек, в том числе трое детей, после посещения заведения общепита на фестивале "Тарас Бульба", сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 июля в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения г.Дубно с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 10 человек, из них 3 ребенка (2005-2006 г.р.), которые употребляли пищу в заведениях уличной торговли во время проведения в г.Дубно фестиваля "Тарас Бульба", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #ровенская_область #отравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:07 22.07.2019
В Луцке 12 человек госпитализированы с отравлением после посещения пиццерии - ГСЧС

В Луцке 12 человек госпитализированы с отравлением после посещения пиццерии - ГСЧС

08:48 22.07.2019
В больнице в Ровненской области с пищевым отравлением остаются 32 человека, в том числе 5 детей – ГСЧС

В больнице в Ровненской области с пищевым отравлением остаются 32 человека, в том числе 5 детей – ГСЧС

08:33 21.07.2019
На Ровенщине в больницах с отравлением остается более 30 человек - ГСЧС

На Ровенщине в больницах с отравлением остается более 30 человек - ГСЧС

08:09 19.07.2019
В больницах Ривненской области находится 38 человек, из них 7 детей, которые были госпитализировали из кафе с признаками пищевого отравления – ГСЧС

В больницах Ривненской области находится 38 человек, из них 7 детей, которые были госпитализировали из кафе с признаками пищевого отравления – ГСЧС

08:30 18.07.2019
В больницах Ровенской области остается 52 человека, отравившихся в местном кафе

В больницах Ровенской области остается 52 человека, отравившихся в местном кафе

08:17 17.07.2019
В больницах Ровенской области находится 58 человек, из них 13 детей, которые были госпитализированы из кафе с признаками пищевого отравления

В больницах Ровенской области находится 58 человек, из них 13 детей, которые были госпитализированы из кафе с признаками пищевого отравления

09:17 16.07.2019
В Ривненской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек

В Ривненской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек

08:06 16.07.2019
В Ровенской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек – ГСЧС

В Ровенской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек – ГСЧС

08:33 15.07.2019
В Луцке из-за отравления в пиццерии госпитализировали 10 человек

В Луцке из-за отравления в пиццерии госпитализировали 10 человек

21:10 14.07.2019
В Ровенской области в ДТП пострадали четыре человека

В Ровенской области в ДТП пострадали четыре человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

Генпрокурор Луценко ушел в отпуск

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: Правительство США должно изучить сообщение о помощи Huawei в создании мобильной сети в КНДР

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

Порошенко повторно вызвали на допрос в ГБР

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

В округе №50 обнаружили различия в протоколах, активисты выступили против фальсификаций, председателя ОИК госпитализировали

Глава минобороны Турции обсудил с представителем США создание безопасной зоны на Евфрате

СБУ заявляет о "локализации" радиационной угрозы на "ArcelorMittal Кривой Рог", в компании указывают на соответствие нормам и разъясняют следователям законы физики

Волкер сообщил о предстоящем на этой неделе визите в Украину

Заключительная планирующая конференция многонациональных учений "Кленовая арка – 2019" началась в Житомире

На Донбассе в понедельник вражеских обстрелов не зафиксировано – ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА