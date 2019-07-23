В больницу Дубно с пищевым отравлением госпитализированы 10 человек, в том числе 3 детей

В больницу г.Дубно (Ровенская обл.) с диагнозом пищевое отравление госпитализированы 10 человек, в том числе трое детей, после посещения заведения общепита на фестивале "Тарас Бульба", сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 июля в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения г.Дубно с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 10 человек, из них 3 ребенка (2005-2006 г.р.), которые употребляли пищу в заведениях уличной торговли во время проведения в г.Дубно фестиваля "Тарас Бульба", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.