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07:49 23.07.2019

Трамп: Правительство США должно изучить сообщение о помощи Huawei в создании мобильной сети в КНДР

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Трамп: Правительство США должно изучить сообщение о помощи Huawei в создании мобильной сети в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация должна выяснить правдивость сообщения Washington Post о помощи Huawei Северной Корее.

"Мы должны это выяснить", - сказал Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Пакистана в Белом доме.

"Наши отношения с Северной Кореей были очень хорошими. Мы, действительно, установили хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Я лично", - добавил президент США.

Ранее Washington Post сообщила, что Huawei Technologies помогла построить и поддерживать коммерческую беспроводную сеть Северной Кореи Koryolink.

По данным издания, Huawei сотрудничала с компанией Panda International Information Technology по нескольким проектам в течение, по меньшей мере, восьми лет и использовала ее в качестве канала для поставок КНДР оборудования для запуска сети.

Таким образом, сообщение издания ставит вопрос о возможном нарушении китайской фирмой экспортного контроля США для поставки оборудования в Северную Корею.

В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. В результате деятельность китайской компании на американском рынке была значительно ограничена.

Теги: #сша #трамп #huawei #кндр
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