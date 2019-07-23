Порошенко повторно вызвали на допрос в ГБР

Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - сказали в пресс-службе в понедельник вечером.

Как сообщалось, в мае бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. Он ждал, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о якобы преступлениях. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

11 июля в ГБР сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что детективы на 17 июля вызывают на допрос пятого президента Украины.

12 июля пресс-служба "Евросолидарности" сообщила, что Порошенко по состоянию на этот день не получал повесток от каких-либо следственных органов.

В тот же день пресс-служба партии сообщила, что ее лидер Порошенко 17 июля осуществит визит в Страсбург (Франция), где в то время Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза. Согласно информации, он получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее.

"В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму", - пояснила пресс-служба, добавив, что с 22 июля Порошенко будет в Киеве.

Сам Порошенко дал понять, что не собирается 17 июля на допрос в Государственное бюро расследований, о чем не получал повестки, и будет в этот день в Страсбурге. "Заранее сообщаю, что я планирую 17-го быть в Страсбурге, поскольку там в этот день пройдет первое заседание Европарламента, будут избираться руководство Евросовета, Еврокомиссии, Европарламента", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина".

16 июля адвокат Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что лично направил в Государственное бюро расследований документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, уведомил о невозможности Порошенко явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты.

В своем блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда" во вторник вечером Головань прокомментировал сделанное ранее в этот день заявление директора ГБР Романа Трубы о том, что в Бюро не владеют информацией касательно того, что Порошенко не придет на допрос 17 июля и ожидают его для проведения следственных действий.

"Похоже директор ГБР господин Роман Труба действительно не владеет ситуацией в возглавляемом им центральном органе исполнительной власти… а потому многочисленные публичные заявления о том, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал, прошли мимо него. Но сегодня ГБР получило документ, где все объясняется", – написал адвокат.

Здесь же Головань опубликовал фотокопию документа, направленного им в ГБР 16 июля, в котором среди прочего утверждается, что Порошенко по состоянию на этот день не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, как о том сообщают СМИ со ссылкой на Трубу.

"В последнее время в сети интернет распространяется информация о том, что мой клиент Петр Порошенко якобы вызван на допрос в качестве свидетеля. Однако на сегодня Петр Алексеевич Порошенко никаких повесток о вызове на допрос не получал, о возможном вызове следователем не уведомлялся", – говорится в документе.

В этом ключе адвокат обратился к следователю ГБР направлять вызов его клиента на допрос согласно определенному законодательством способом.

Отдельно в документе Головань просит ГБР принять во внимание участие Порошенко в избирательной компании на внеочередных парламентских выборах, вследствие чего он не может прибыть на процессуальные действия до 21 июля.

"Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21 июля", – сказано в документе.

Во вторник вечером в эфире радио "Новое время" директор ГБР заявил, что в Бюро не владеют информацией о том, что Порошенко не придет на допрос 17 июля и ожидают его для проведения следственных действий. "Что касается вызова на допрос Порошенко... в настоящее время следователи ГБР не владеют информацией о том, что он не придет на допрос", - сказал Труба. Как следствие, отметил он, в Бюро надеются, что Порошенко придет на допрос в среду, 17 июля.