События

04:17 23.07.2019

В округе №50 обнаружили различия в протоколах, активисты выступили против фальсификаций, председателя ОИК госпитализировали

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В округе №50 обнаружили различия в протоколах, активисты выступили против фальсификаций, председателя ОИК госпитализировали

В избирательном округе №50 с центром в г.Покровск Донецкой области произошел конфликт после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий, председателя окружной избирательной комиссии госпитализировали, сообщили в Гражданской сети "Опора".

Как сообщают наблюдатели "Опоры", во время приема документов в участковой избирательной комиссии №140065 наблюдатели от партий и кандидатов заметили расхождения в протоколах, имеющиеся у наблюдателей и передаваемых из УИК в ОИК.

"Наблюдатели требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух протокол и все цифры, которые в нем указаны, однако председатель окружной комиссии отказалась это делать и попыталась покинуть помещение. Наблюдатели попытались остановить ее физически, заблокировав двери", – сказано в сообщении на сайте "Опоры" в понедельник вечером.

Согласно информации, в то же время на улице активисты установили несколько палаток и начали сносить шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций. Полиция попросила убрать шины, из-за чего между митингующими и правоохранителями произошла словесная перепалка.

"Около 22:45 голову ОИК №50 забрала карета скорой помощи из-за жалоб на плохое самочувствие", – сказано в сообщении.

Теги: #оик #покровск #столкновения
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