События

02:34 23.07.2019

Глава минобороны Турции обсудил с представителем США создание безопасной зоны на Евфрате

1 мин читать
Глава минобороны Турции обсудил с представителем США создание безопасной зоны на Евфрате

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудили создание безопасной зоны на востоке Евфрата, сообщило Анатолийское агентство новостей в понедельник со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

На встрече Акар также выразил обеспокоенность по поводу переговоров высокопоставленных лиц США с лидерами курдских группировок в Сирии, которых в Турции считают террористическими.

В коммюнике министерства обороны Турции отмечается, что стороны договорились продолжить во вторник работу по вопросу о зоне безопасности.

Турция и США в мае 2019 года уже поднимали вопрос о создании зоны безопасности, однако до сих пор стороны не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны присутствовать турецкие войска на постоянной основе.

Теги: #сша #турция #сирия #обсуждение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:18 22.07.2019
Из Стамбула депортируют сирийцев-нелегалов

Из Стамбула депортируют сирийцев-нелегалов

08:58 21.07.2019
США ждут мирных, свободных и честных выборов в Раду

США ждут мирных, свободных и честных выборов в Раду

03:46 20.07.2019
Пентагон санкционировал переброску американских войск в Саудовскую Аравию

Пентагон санкционировал переброску американских войск в Саудовскую Аравию

16:26 19.07.2019
Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого

Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого

11:50 19.07.2019
PepsiCo покупает южноафриканскую Pioneer Foods за $1,7 млрд

PepsiCo покупает южноафриканскую Pioneer Foods за $1,7 млрд

11:06 19.07.2019
Успех украинцев в становлении демократичной и безопасной страны оттолкнет Россию

Успех украинцев в становлении демократичной и безопасной страны оттолкнет Россию

10:47 19.07.2019
Турция нанесла авиаудар по целям в Иракском Курдистане

Турция нанесла авиаудар по целям в Иракском Курдистане

10:05 19.07.2019
Иран предложил немедленно ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ в обмен на отмену санкций США

Иран предложил немедленно ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ в обмен на отмену санкций США

07:47 19.07.2019
Трамп намерен назначить Джина Скалиа новым министром труда

Трамп намерен назначить Джина Скалиа новым министром труда

05:11 19.07.2019
Патрульный катер "Славянск" завершил ходовые испытания

Патрульный катер "Славянск" завершил ходовые испытания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

Генпрокурор Луценко ушел в отпуск

Правоохранители проводят следственные действия в Кабмине, Госпогранслужбе, ГФС, "Спецтехноэкспорте" по факту завладения $6 млн в оборонной сфере

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ заявляет о "локализации" радиационной угрозы на "ArcelorMittal Кривой Рог", в компании указывают на соответствие нормам и разъясняют следователям законы физики

Волкер сообщил о предстоящем на этой неделе визите в Украину

Заключительная планирующая конференция многонациональных учений "Кленовая арка – 2019" началась в Житомире

На Донбассе в понедельник вражеских обстрелов не зафиксировано – ООС

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

Картина с участием Мика Джаггера закроет Венецианский кинофестиваль

Генпрокурор Луценко ушел в отпуск

Правоохранители проводят следственные действия в Кабмине, Госпогранслужбе, ГФС, "Спецтехноэкспорте" по факту завладения $6 млн в оборонной сфере

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА