Глава минобороны Турции обсудил с представителем США создание безопасной зоны на Евфрате

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудили создание безопасной зоны на востоке Евфрата, сообщило Анатолийское агентство новостей в понедельник со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

На встрече Акар также выразил обеспокоенность по поводу переговоров высокопоставленных лиц США с лидерами курдских группировок в Сирии, которых в Турции считают террористическими.

В коммюнике министерства обороны Турции отмечается, что стороны договорились продолжить во вторник работу по вопросу о зоне безопасности.

Турция и США в мае 2019 года уже поднимали вопрос о создании зоны безопасности, однако до сих пор стороны не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны присутствовать турецкие войска на постоянной основе.