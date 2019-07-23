СБУ заявляет о "локализации" радиационной угрозы на "ArcelorMittal Кривой Рог", в компании указывают на соответствие нормам и разъясняют следователям законы физики

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о "локализации" потенциальной радиационной угрозы жителям города со стороны "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.), в компании удивлены некорректной трактовкой и заявляют о полном соответствии норма, приводят соответствующие физико-технические пояснения.

Как сообщается в пресс-релизе СБУ по итогам состоявшегося. в понедельник брифинга руководства службы, в рамках комплекса мер по обеспечению безопасного функционирования объектов критической инфраструктуры, сотрудники СБ Украины локализовали потенциальную угрозу распространения радиации в Кривом Роге - об этом сообщил врио главы СБУ Иван Баканов.

При этом уточняется, что сотрудники спецслужбы получили информацию относительно возможного нарушения правил радиационной безопасности в одном из производственных цехов АМКР. В рамках начатого криминального производства по ст. 441 Криминального кодекса Украины (Экоцид), правоохранители провели на производстве санкционированные следственные действия, направленные исключительно на локализацию возможных угроз жизни и здоровью работников предприятия.

"Обеспечение безопасности здоровья граждан является одним из приоритетных направлений для СБУ", - цитирует пресс-служба СБУ Баканова.

Также сообщается, что следователи обнаружили на предприятии прибор, который излучал в пять раз большую дозу радиации чем предусмотрено нормативными документами. Проведенным следственным экспериментом использования подобного оборудования на другом промышленном предприятии зафиксирован штатный уровень радиационного излучения для производства, констатируется в пресс-релизе.

В свою очередь СБУ признает, что во время следственных действий менеджмент предприятия предоставил все необходимые для проведения расследования документы, сбор которых занял большой отрезок времени. При этом задействованное в производственном процессе АМКР оборудование продолжало работать в штатном режиме, производственный цикл не нарушался.

"Допускаю, что собственники компании даже не знали об экологических нарушениях, которые допустили нанятые менеджеры. Инвесторам в нашей стране ничего не угрожает, но государство помогает им соблюдать закон", - подчеркнул врио председатели СБУ.

В заявлении службы утверждается, что благодаря принятым СБУ мерам оборудование комбината работает в соответствии с установленными нормами, потенциальную угрозу здоровью жителям города локализовано, не уточнив дефиницию термина применительно к данной ситуации.

"В рамках начатого криминального производства устанавливаются должностные лица предприятия, причастные к созданию опасной ситуации", - резюмируется в пресс-релизе.

В свою очередь "ArcelorMittal Кривой Рог" распространил комментарий по поводу заявлений и выводов руководителей СБУ.

Так, в частности, отмечается, что на брифинге СБУ прозвучала информация о том, что были проведены замеры радиационного фона на МНЛЗ-3 – уровень составил 4,4 микрозиверт в час, что превышает норму.

"Считаем необходимым пояснить, что данный конкретный замер был сделан сотрудниками СБУ после того, как была снята круглая металлическая крышка с контейнера, в котором находится источник ионизирующего излучения, о чем и сказано в протоколе обыска СБУ. При этом в самом же протоколе чуть ниже указано, что этот показатель (4,4 мкЗв/час) при данном измерении является предельно допустимым. На наш взгляд, формулировка, озвученная сегодня на брифинге СБУ, не является корректной", - говорится в комментарии АМКР.

При этом разъясняется, что результаты замеров напрямую зависят от расстояния до источника, а также от того, открыта или закрыта крышка источника излучения. При этом участники брифинга умолчали о том, что при закрытой крышке уровень радиации по замерам той же СБУ на расстоянии 10 см от источника колебался от 1,1 до 1,3 мкЗв/час – и это тоже в пределах норм основных санитарных правил противорадиационной защиты Украины, которые, в свою очередь, разработаны в соответствии с законодательством.

Также отмечается, что в понедельник специалисты радиационного контроля АМКР еще раз провели тщательное исследование и замеры уровня радиации на рабочей площадке МНЛЗ-3 возле блока источника "Кобальт-60" (в районе кристаллизатора).

Начальник отдела радиационного контроля департамента автоматизации технологических процессов меткомбината Александр Мазур уточнил, что замеры проводили в четырех точках.

"В зоне непосредственной близости от источника излучения показания составляют 1,5 микрозиверт в час, на расстоянии 50–60 см от блока источника – 0,2 мкЗв/час. На боковой поверхности – 0,35 мкЗв/час и на расстоянии одного метра – 0,17 мкЗв/час. Согласно санитарным правилам и нормам Украины, среднее значение в рабочей зоне не должно превышать 0,5 микрозиверт в час. Показатели свидетельствуют, что данные в пределах нормы. На блоке источника у нас 1,5 мкЗв/час, где допускается среднее значение не выше 3 мкЗв/час. Мы неоднократно проводили данные замеры, и сейчас они тоже в пределах нормы, никаких превышений нет. Наши приборы измерения аттестованы и разрешены к эксплуатации", - подчеркнул главный специалист предприятия, которого цитирует пресс-служба компании.

В прилагаемой справке констатируется, что каждая машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) в металлургии – это крупный производственный комплекс, который обеспечивает непрерывный перевод жидкой стали, находящейся в сталеразливочном ковше, в твердое состояние в виде заготовок. Самыми крупными элементами МНЛЗ являются сталеразливочный стенд с размещенными на нем ковшами и промежуточный ковш, который обеспечивает планомерное поступление металла в кристаллизатор. Кристаллизатор предназначен для приема жидкого металла, формирования слитка заданного сечения и первичного его охлаждения водой. Контроль уровня металла в кристаллизаторе осуществляется с помощью измерительного устройства (датчика), работающего на основе радиоактивности. Такими датчиками оснащены кристаллизаторы большинства МНЛЗ во всех странах мира.

Также в оборудование МНЛЗ входит зона вторичного охлаждения для затвердевания слитка, а также тянуще-правильная машина, которая вытягивает литую заготовку из кристаллизатора, после чего она подается на механизм для резки на мерные длины.

Как сообщалось, сотрудники СБУ 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Непосредственно перед этим президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

В связи с последними событиями АМКР обратился к Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.

Ранее предприятие заявляло о планах в этом году завершить ряд масштабных инвестпроектов, в том числе строительство комплекса непрерывной разливки стали. Горячие испытания одной из двух новых МНЛЗ уже идут, компания планировала вскоре начать испытания и на мелкосортном стане № 250-4, реконструкция которого обойдется в $55 млн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около $4,8 млрд по курсу на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".