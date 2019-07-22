Заключительная планирующая конференция многонациональных учений "Кленовая арка – 2019" началась в Житомире

На базе Учебного центра десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (Житомир) началась заключительная планирующая конференция многонациональных учений "Кленовая арка – 2019", сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"В конференции принимают участие офицеры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных силах Украины, представители иностранных делегаций Вооруженных сил Грузии, Канады, Литовской Республики, Республики Польша, Республики Северной Македонии, Черногории и офицеры многонациональной Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Многонациональные учения "Кленовая арка-2019" пройдут в течение 14 суток с июля по декабрь на полигонах ВСУ в Житомирской области, в них примут участие до 100 украинских военнослужащих и до 350 военнослужащих от стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".