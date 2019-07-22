На Донбассе в понедельник вражеских обстрелов не зафиксировано – ООС

На Донбассе с начала понедельника обстрелов украинских позиций не зафиксировано, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сообщает пресс-центр операции объединенных сил на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

В минувшие сутки, 21 июля, Вооруженные силы Украины придерживались устойчивого режима прекращения огня, тогда как незаконные вооруженные формирования 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Факты беспокоящего огня противника зафиксировано вблизи населенного пункта Хутор Вольный.