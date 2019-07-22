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18:04 22.07.2019

Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

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Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Апелляционный суд г.Киева по ходатайству стороны защиты изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщил его адвокат Андрей Смирнов.

"Апелляционный суд Киева удовлетворил нашу апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста", - написал Смирнов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

"Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой", - добавил защитник.

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган подтвердила смену меры пресечения Александру Ефремову, уточнив, что суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

"Традиционная благодарность Конституционному суду за заботу о госизменниках и террористах", - добавила она.

Как сообщалось, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Теги: #мера_пресечения #ефремов #суд
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