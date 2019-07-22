Картина с участием Мика Джаггера закроет Венецианский кинофестиваль

Картина итальянского режиссера Джузеппе Капотонди "Сожженная оранжевая ересь" с Миком Джаггером, Элизабет Дебики и Дональдом Сазерлендом в главных ролях станет фильмом закрытия 76-й Венецианского кинофестиваля, сообщили в пресс-службе смотра.

"Мировая премьера картины "Сожженная оранжевая ересь" состоится в субботу, 7 сентября, фильм покажут после торжественной церемонии награждения", - говорится в сообщении.

Фильм покажут вне конкурсной программы.

Сюжет фильма рассказывает о событиях в современной Италии. Искусствовед Джеймс Фигуэрас вместе со своей девушкой-американкой приезжает отдыхать на итальянскую виллу, где живет его старший коллега, знаменитый коллекционер Джозеф Кэссиди. У Джеймса появляется возможность карьерного взлета, если он выполнит поручение Кэссиди - выкрасть новый шедевр самого загадочного художника современности. Сценарий фильма основан на одноименном романе американского писателя Чарльза Уилфорда.

Джузеппе Капотонди - итальянский режиссер, дебютировал на Венецианском кинофестивале с драмой "Двойной час" в 2009 году, картину отметили премией молодежного кино за лучший итальянский фильм, а Ксения Раппопорт, исполнившая в нем главную роль, получила Кубок Вольпи как лучшая актриса.

"Сожженная оранжевая ересь" - не первый киноопыт лидера группы "The Rolling Stones". Джаггер играл самого себя в фильме Мартина Скорсезе "The Rolling Stones. Да будет свет" (2008), а также снимался как актер в "Беглец" (1992), "Склонность" (1997), "Побег с Елисейских полей" (2001), "Ограбление на Бейкер-стрит" (2008). Джаггер продюсировал фильмы ("Джеймс Браун. Путь наверх") и писал к ним музыку ("Фанат" Тони Скотта)

76-й Международный Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.