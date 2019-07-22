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13:05 22.07.2019

Боевики в понедельник с полуночи огонь в зоне ООС не открывали - Минобороны

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Боевики в понедельник с полуночи огонь в зоне ООС не открывали - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования в понедельник с начала суток режим тишины не нарушали, сообщило Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

При этом украинские военные надежно контролируют обстановку на линии столкновения, соблюдая условия полного прекращения огня.

Как известно, на Донбассе с 00:01 21 июля объявлено прекращение огня. Договоренность об этом была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Теги: #минобороны #оос #ситуация
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