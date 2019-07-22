Индия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию с посадочным модулем и луноходом

Индия в понедельник осуществила запуск к Луне космического аппарата Chandrayaan 2 ("Чандраян-2"), который должен доставить на поверхность естественного спутника Земли посадочный модуль с луноходом, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск автоматической межпланетной станции был осуществлен с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной в мире после б.СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Первоначально запуск планировалось осуществить 15 июля. Однако из-за обнаруженных за час до старта технических проблем он был отложен.

Миссия Chandrayaan 2 состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram ("Викрам") и маленького лунохода Pragyan ("Прагьян") весом около 20 кг. Посадку на поверхность Луну планируется осуществить 7 сентября на высокой равнине между двумя лунными кратерами - Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса.

По словам индийских ученых, южные приполярные районы Луны представляют особый интерес, поскольку по сравнению с Северным полюсом большая часть их поверхности находится в тени. И именно в этих районах, находящихся в вечной тени, существует вероятность обнаружить водяной лед. Кроме того, в южной полярной области есть кратеры, представляющие собой "холодные ловушки", содержащие остатки материала ранней солнечной системы.

Через орбитальный аппарат "Чандраян-2" будет поддерживаться связь Земли с посадочным аппаратом "Викрам". Срок службы орбитального аппарата составляет один год, в то время как посадочный аппарат сможет проработать на поверхности Луны всего лишь один лунный день, т.е. приблизительно 14 земных суток. При этом шестиколесный луноход "Прагьян", имеющий солнечные панели, может осуществлять связь только с посадочным аппаратом.

На лунном ровере установлены навигационная стереокамера и приборы для поиска легких и тяжелых химических элементов в поверхностном слое лунного реголита.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы. В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат "Чандраян-1", который выполнял роль орбитальной исследовательской станции.

Cтоимость проекта "Чандраян-2" составляет около $125 млн.