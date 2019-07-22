На Францию вновь надвигается аномальная жара

В ряде французских городов на этой неделе могут быть побиты температурные рекорды из-за аномально жаркой погоды, сообщают местные СМИ.

Ожидается, что пик жары придется на среду и четверг.

По данным французских метеорологических служб, температура может подняться до рекордно высоких показателей, в частности, в Париже, Лилле и Бордо.

Во французской столице воздух может прогреться в четверг до 41 градуса по Цельсию. При этом рекордно высокой температурой, зафиксированной в Париже за всю историю наблюдений, считается показатель в 40,4 градуса. Он был установлен 28 июля 1947 года.

В июне ряд стран Европы уже сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

На юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.