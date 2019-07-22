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11:05 22.07.2019

Секретарь СНБО об обысках СБУ на "ArcelorMittal Кривой Рог": тревожный сигнал, разбираюсь

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Секретарь СНБО об обысках СБУ на "ArcelorMittal Кривой Рог": тревожный сигнал, разбираюсь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк отреагировал на обращение "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в связи с проведением Службой безопасности Украины (СБУ) в субботу обысков на комбинате.

"Тревожный сигнал. Разбираюсь...", - написал он на своей странице в Facebook.

Свою обеспокоенность "обескураживающими новостями от главного украинского инвестора, который инвестировал более $9 млрд в Украину", также выразил глава Американской торговой палаты Энди Гундер.

"Инвесторы будут обеспокоены избирательным правосудием. Украина посылает неверное сообщение инвестиционному сообществу в то время, когда бизнес внимательно следит за происходящими изменениями", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Это предшествовало то, что президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по статье 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В связи с последними событиями АМКР обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.

Ранее предприятие заявляло о планах в этом году завершить ряд масштабных инвестпроектов, один из них - строительство комплекса непрерывной разливки стали. Горячие испытания одной из двух новых МНЛЗ уже идут, компания планировала вскоре начать испытания и на мелкосортном стане № 250-4, реконструкция которого обойдется в $55 млн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около 4,8 млрд по кусру на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #arcelormittal #снбо #данилюк
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