В Херсоне в результате ДТП перевернулся автомобиль, перевозивший бюллетени, пострадала полицейская

В Херсоне в понедельник утром произошло дорожно-транспортное происшествие при участии перевозившего избирательные бюллетени "Фольсксваген-Транспортер" и легковика "ЗАЗ-Славута", пострадала сотрудница полиции.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, 30-летняя водитель "Славуты", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген". В результате столкновения микроавтобус перевернулся.

Как выяснилось, автомобиль "Фольксваген" осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную избирательную комиссию.

В результате дорожно-транспортного происшествия незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены участковой избирательной комиссии не пострадали. Бюллетени не повреждены и переданы членам ОИК.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".