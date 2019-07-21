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13:59 21.07.2019

В ближайшие четыре дня в Киеве могут ограничивать движение в связи с визитом премьера ОАЭ - УГО

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Незначительные ограничения дорожного движения возможны в Киеве с 21 по 24 июля в связи с визитом вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума, сообщает Управление государственной охраны в воскресенье.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 21-24 июля возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом в Украину Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай", - говорится в сообщении, опубликованном на странице УГО в соцсети Facebook.

В ведомстве отмечают, что в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о Государственном протоколе и церемониале Украины, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

УГО совместно с другими правоохранительными органами будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение иностранной делегации с 21 по 24 июля.

Теги: #дороги #визит #уго #оає
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