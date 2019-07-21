За минувшие сутки боевики 26 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены два военных – штаб

За минувшие сутки боевики на Донбассе 26 раз обстреляли украинские позиции, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"20 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм… В результате вражеских обстрелов два военнослужащих получили ранения", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гранитного - из стрелкового оружия, рядом с Лебединским - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Песов - из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета, дважды окраину Талаковки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды в районе Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета, рядом с Красногоровкой - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, окраину Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе н.п. Пищевики - из крупнокалиберного пулемета, вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли 13 раз. В частности, дважды рядом со Счастье - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Артема - из крупнокалиберного пулемета, четыре раза неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды окраину Луганска - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Попасной – из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета, рядом с Новоалександровкой - из минометов калибра 120 и 82 мм, в районе н.п. Екатериновка - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Новозвановки - из артиллерийских систем калибра 122 мм.

По данным украинской разведки 20 июля шесть боевиков ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - добавила в штабе.