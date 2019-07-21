В Одесской области полиция оштрафовала местного жителя за незаконную агитацию

Жителя Измаила (Одесская обл.) правоохранители оштрафовали за нарушение "дня тишины", сообщил Измаильский отдел полиции Одесской области.

"44-летний мужчина разместил рекламу одного из кандидатов в народные депутаты Украины на своем автомобиле и катался с ней по городу. Правоохранители обнаружили указанное транспортное средство припаркованным на улице Суворова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители сообщили в полицию о незаконной агитации.

"На правонарушителя составили административный протокол по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы были направлены в суд, который принял решение о наложении на виновного штрафа в размере 510 гривен", - отмечает и.о. заместителя начальника Измаильского отдела полиции Виктор Енакиев.