События

05:20 21.07.2019

В Одесской области полиция оштрафовала местного жителя за незаконную агитацию

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Жителя Измаила (Одесская обл.) правоохранители оштрафовали за нарушение "дня тишины", сообщил Измаильский отдел полиции Одесской области.

"44-летний мужчина разместил рекламу одного из кандидатов в народные депутаты Украины на своем автомобиле и катался с ней по городу. Правоохранители обнаружили указанное транспортное средство припаркованным на улице Суворова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители сообщили в полицию о незаконной агитации.

"На правонарушителя составили административный протокол по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы были направлены в суд, который принял решение о наложении на виновного штрафа в размере 510 гривен", - отмечает и.о. заместителя начальника Измаильского отдела полиции Виктор Енакиев.

Теги: #тишины #одесская #день #штраф
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