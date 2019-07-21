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02:33 21.07.2019

На Киевщине в полицию поступило более 50 сообщений о незаконной агитации в день "тишины"

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В Киевской области в полицию поступило более 50 обращений о незаконной агитации в день "тишины" накануне парламентских выборов, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня, 20 июля, по состоянию на 18:00 полиция Киевской области зарегистрировала 51 обращение о нарушении избирательного законодательства. В настоящее время правоохранители открыли 6 уголовных производств и составили 2 административных протокола", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что коммунальные службы в предвыборный день обязаны заблаговременно снять все агитационные материалы, размещенные в общественных местах.

Кроме того, запрещаются проведение любых массовых акций от имени партий или кандидатов, а также недопустимы публикации результатов социологических опросов.

Теги: #киевщина #нарушения #выборы
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