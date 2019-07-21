События

01:23 21.07.2019

В Донецкой области правоохранители зафиксировали первую попытку фальсификации выборов

1 мин читать

Правоохранители в ночь на воскресенье зафиксировали первую попытку фальсификации результатов внеочередных парламентских выборов на одном из участков избирательных комиссий Бахмута Донецкой области, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"В школе г.Бахмут, где находится 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии", - сообщил Тракало на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, как только на место прибыли правоохранители Бахмутского отделения полиции члены комиссии залили чернилами подписанные протоколы с целью скрыть следы преступления.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины – "...фальсификация избирательных документов.., итогов голосования". Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения.

Теги: #нацполиция #фальсификации #выборы #донецкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:33 21.07.2019
На Киевщине в полицию поступило более 50 сообщений о незаконной агитации в день "тишины"

На Киевщине в полицию поступило более 50 сообщений о незаконной агитации в день "тишины"

00:11 21.07.2019
В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

19:41 20.07.2019
В день тишины в полицию поступило почти 570 сообщений о нарушениях, открыто 11 дел

В день тишины в полицию поступило почти 570 сообщений о нарушениях, открыто 11 дел

19:11 20.07.2019
В посольстве Украины в Индии испортили все избирательные бюллетени

В посольстве Украины в Индии испортили все избирательные бюллетени

17:12 20.07.2019
В день тишины в полицию поступило почти 280 сообщений о нарушениях, открыто 9 дел

В день тишины в полицию поступило почти 280 сообщений о нарушениях, открыто 9 дел

15:13 20.07.2019
Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов в Раду – Аваков

Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов в Раду – Аваков

13:00 20.07.2019
Комитет избирателей Украины фиксирует случаи агитации в день тишины

Комитет избирателей Украины фиксирует случаи агитации в день тишины

11:58 20.07.2019
Вскоре после избрания Рады рабгруппа займется подготовкой первого заседания, рассадкой нардепов в зале и распределением комитетов

Вскоре после избрания Рады рабгруппа займется подготовкой первого заседания, рассадкой нардепов в зале и распределением комитетов

11:56 20.07.2019
Полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства перед выборами в Раду, открыто почти 40 дел

Полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства перед выборами в Раду, открыто почти 40 дел

00:01 20.07.2019
В Украине наступил "день тишины"

В Украине наступил "день тишины"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в полночь должно начаться перемирие

На Донбассе с начала суток боевики девять раз нарушили "режим тишины"– ООС

Разведка проверяет данные о якобы нахождении российских войск на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения

Луценко о расследовании убийства Шеремета: Есть горячие версии

Зеленский ждет 23 июля руководителей силовых ведомств с докладом о ходе расследования убийства Шеремета

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепропетровской области горело пшеничное поле на площади 20 га - ГСЧС

В Одесской области полиция оштрафовала местного жителя за незаконную агитацию

СБУ заявила, что не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", сбивший самолет рейса МН-17

На Донбассе в полночь должно начаться перемирие

Гран-при Одесского кинофестиваля получили сразу два фильма

Секретарь СНБО об обысках СБУ на "ArcelorMittal Кривой Рог": тревожный сигнал, разбираюсь

Тело утопленника достали спасатели из Днепра на Гидропарке – ГСЧС

На Донбассе с начала суток боевики девять раз нарушили "режим тишины"– ООС

Разведка проверяет данные о якобы нахождении российских войск на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения

Катрин Денев в Одессе представила фильм "Прощание с ночью"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА