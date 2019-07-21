На Донбассе в полночь должно начаться перемирие

Прекращение огня в Донецкой и Луганской областях должно начаться в 00.01 в ночь на воскресенье, 21 июля. Договоренность об этом была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющей, устойчивому и бессрочном прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в среду, уточнив, что, согласно договоренностям, перемирие должно начаться в 00.01 21 июля.

На следующий день, 18 июля, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный сообщил, что договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение. По его словам, стороны, по сути, "публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение не обозначенного периода".

В то же время, по его словам, запрет на любое ведение огня, вступающий в силу с 21 июля, не означает запрет на ответный огонь из аналогичного оружия. "Если враг нарушит "режим тишины", он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия… Или все молчат со всех сторон, и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается огонь", - пояснил Безсмертный.