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22:40 20.07.2019

Гран-при Одесского кинофестиваля получили сразу два фильма

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Одесский международный кинофестиваль - 2019 объявил победителей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" церемония закрытия фестиваля прошла в субботу в Одесском оперном театре.

Гран-при в этом году впервые получили сразу две киноленты: грузинский фильм "А потом мы танцевали" и украинский фильм "Домой". Оба фильма собрали практически одинаковое количество голосов, поэтому было принято решение разделить между ними главную награду фестиваля.

В национальной конкурсной программе лучшим полнометражным фильмом стал "Папа – мамин брат", режиссер Вадим Ильков.

Лучшая актерская работа (национальный конкурс) – Ирма Витовская.

Лучшая режиссура (национальный конкурс) – "Папа – мамин брат", режиссер Вадим Ильков.

Лучший украинский короткометражный фильм – "Девочка, мальчик и секрет", режиссер Оксана Казьмина.

Лучшим фильмом международной конкурсной программы названа лента "А потом мы танцевали", режиссер Леван Акин.

Лучшая режиссура (международный конкурс) – Алехандро Ландес за фильм "Монос".

Лучшая актерская работа (международный конкурс) – Леван Гелбахиани ("А потом мы танцевали", режиссер Леван Акин).

Лучший европейский документальный фильм – "Потому что мы мужики", режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен.

Приз зрительских симпатий получил фильм "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Специальная награда жюри досталась фильму "Для Самы", режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс.

На церемонии закрытия фестиваля специальную награду ОМКФ-2019 получил сатирик Михаил Жванецкий. А награду за вклад в кинематограф увезет с собой во Францию актриса Катрин Денев.

Как сообщалось, лучшим полнометражным фильмом на Одесском кинофестивале по версии FIPRESCI стала лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича. Лучшим короткометражным фильмом FIPRESCI назвала ленту "В нашей синагоге" Ивана Орленко.

Теги: #победители #кинофестиваль #одесса
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