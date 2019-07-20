События

21:38 20.07.2019

Секретарь СНБО об обысках СБУ на "ArcelorMittal Кривой Рог": тревожный сигнал, разбираюсь

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отреагировал на обращение "ArcelorMittal Кривой Рог" в связи с проведением Службой безопасности Украины в субботу обысков на комбинате.

"Тревожный сигнал. Разбираюсь...", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины в субботу проводят обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.).

Ранее СБУ открыла уголовное производство относительно ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

Теги: #arcelormittal #данилюк #обыски
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