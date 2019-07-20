Тело утопленника достали спасатели из Днепра на Гидропарке – ГСЧС

В оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве в 18:54 субботы поступило сообщение о том, что на территории пляжа "Золотой" на острове Гидропарк в реке Днепр находится тело человека.

"Как оказалось, тело утопленника находилось в иле на расстоянии 15 м от берега. Спасатели с помощью надувной лодки получили утопленника и передали его правоохранительным органам. Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.