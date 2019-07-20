На Донбассе с начала суток боевики девять раз нарушили "режим тишины"– ООС

На Донбассе с начала четверга боевики девять раз нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук вечером в субботу.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили три обстрелы позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили шесть обстрелов позиций Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ", - отметили в сводке.

В штабе добавили, что потери противника уточняются.