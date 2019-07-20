События

19:11 20.07.2019

В посольстве Украины в Индии испортили все избирательные бюллетени

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В участковой избирательной комиссии (УИК) заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия 19 июля испортили все избирательные бюллетени, сообщила пресс-служба посольства Украины в Индии.

"19 июля 2019года в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия действительно были испорчены все избирательные бюллетени", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Фейсбук.

Отмечается, что в результате неотложных мер со стороны посольства Украины в Индии, министерства иностранных дел Украины (МИД) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) УИК получила бюллетени на замену испорченных.

"Голосование пройдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8.00 до 20.00 в помещении Посольства Украины в Республике Индия, по адресу: Е-1/8, Vasant Vihar, New Delhi, 110057", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Теги: #бюллетени #украина #выборы #индия
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