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17:40 20.07.2019

Разведка проверяет данные о якобы нахождении российских войск на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения

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Разведка проверяет данные о якобы нахождении российских войск на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения

Компетентные службы проверяют появившуюся в соцсетях информацию о якобы нахождении российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в 61-й отдельной пехотной егерской бригаде (опебр).

"…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется", - говорится в сообщении пресс-службы бригады на странице в Фейсбуке в субботу.

В сообщении отмечается, что в соцсети Фейсбук распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Эта информация уже доведена к сведению командования всех уровней.

"В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", - заверили в бригаде.

В комментарии к сообщению 61 опебр указано, что в настоящее время информация проверяется "соответствующими органами разведки".

61-я отдельная пехотная егерская бригада – это соединение сухопутных войск ВСУ, предназначенное для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности.

Теги: #войска_рф #разведка #чаэс #беларусь
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