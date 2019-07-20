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15:21 20.07.2019

Катрин Денев в Одессе представила фильм "Прощание с ночью"

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Катрин Денев в Одессе представила фильм "Прощание с ночью"

Легенда французского и мирового кино Катрин Денев прибыла в Украину в качестве специальной гостьи Одесского кинофестиваля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", звезда прилетела в Одессу в пятницу, встретившись с поклонниками и журналистами. Ее ждал теплый прием и много цветов.

В субботу актриса проводит мастер-класс для участников фестиваля. При этом из-за большого ажиотажа организаторам пришлось перенести встречу Денев в большой зал Одесской музкомедии.

На кинофестивале показывают ретроспективу фильмов с участием знаменитой актрисы. Ленту "Прощание с ночью" Андре Тешине она уже представила лично.

"На самом деле, это тот фильм, который я очень полюбила. Мне очень нравится история, сюжет. И мне очень нравится героиня, которую я играю. Это фильм, в котором достаточно четко излагается позиция. Я думаю, лента будет очень близка женщинам, так как многие из них могут представить ситуацию, подобную сюжету фильма, и поставить себя на место моей героини", - сказала артистка во время представления фильма.

Субботним вечером пройдет церемония закрытия кинофестиваля. Планируется, что Денев ее посетит и будет блистать на красной дорожке Оперного театра как самая ожидаемая звезда. Во время церемонии ей вручат почетную награду ОМКФ – "Золотой Дюк" за вклад в развитие киноискусства.

Катрин Денев сыграла в более чем в 100 фильмах. Трамплином в большого кино стала ее роль Женевьевы в знаменитом мюзикле "Шербурские зонтики". Актриса дважды удостоена премии "Сезар" за лучшую женскую роль – в фильмах "Последнее метро" (1981) и "Индокитай" (1993).

Теги: #кинофестиваль #одесса
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