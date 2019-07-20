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15:13 20.07.2019

FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

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FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

 Жюри Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) назвало лучшие фильмы Национальной конкурсной программы Одесского кинофестиваля-2019.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", лучшим полнометражным фильмом по версии FIPRESCI стала лента "Мои мысли тихие" молодого режиссера Антонио Лукича.

Эта традикомедия рассказывает о звукорежиссере, записывающем голоса редких животных. Фильм стал дебютом Лукича в полном метре. На Одесском кинофестивале состоялась украинская премьера этого фильма. Ранее лента получила спецприз жюри в конкурсе East of the West в Карловых Варах.

Лучшим короткометражным фильмом FIPRESCI назвала ленту "В нашей синагоге" Ивана Орленко. Фильм на идиш снят в копродукции Украины и Франции. Фильм основан на незавершенном рассказе Франца Кафки In unserer Synagoge ("В нашей синагоге") о маленькой еврейской общине, которая не может совершать молебен в своей единственной синагоге. Авторы фильма предлагают свой трагический взгляд на возможное завершение этой недописанной истории.

Главные награды ОМКФ-2019 станут известны вечером 20 июля, на церемонии закрытия фестиваля.

Теги: #кинофестиваль #одесса
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