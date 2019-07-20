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12:58 20.07.2019

Луценко о расследовании убийства Шеремета: Есть горячие версии

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Луценко о расследовании убийства Шеремета: Есть горячие версии

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о "горячих версиях" в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. (…) Есть горячие версии", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в субботу.

По данным Луценко, в рамках расследования допрошены сотни человек, проверены десятки тысяч, привлечены иностранные специалисты.

"Делается всё возможное", - отметил он.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, глава Национальной полиции Сергей Князев и начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов 19 июля доложили Луценко о ходе расследования.

"Правоохранители делают всё возможное. Сотни человек допрошены, тысячи человек проверяются. Круг подозреваемых сужается", - привела слова генпрокурора его пресс-секретарь на странице в Фейсбуке.

Теги: #луценко #гпу #розследование #шеремет
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