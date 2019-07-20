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11:56 20.07.2019

Полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства перед выборами в Раду, открыто почти 40 дел

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Полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства перед выборами в Раду, открыто почти 40 дел

 Полиция Киева за период предвыборной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрировала642 нарушения в избирательной сфере, расследуется 38 уголовных производств.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции Киева, больше всего правонарушений связано с незаконной агитацией - 354 случая, возможным подкупом избирателей - 51, хулиганством - 41, конфликтами - 40, препятствованием избирательному праву - 16, повреждением имущества - 9.

По фактам нарушений следственные подразделения расследуют 38 уголовных производств, среди которых семь - по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права), семь - по ст. 296 (хулиганство), три - по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), два - по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) и др.

Составлено 79 административных протоколов за нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы либо размещение их в запрещенных законом местах; 52 – за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих необходимых сведений; 3 – за нарушение порядка ведения предвыборной агитации.

В полиции напомнили, что правоохранители переведены на усиленный вариант несения службы на выборах народных депутатов Украины.

Теги: #киев #нарушения #полиция #выборы
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