Коллеги и родные Шеремета ждут от президента Украины создания новой рабочей группы правоохранителей по расследованию убийства журналиста

Родственники и коллеги Павла Шеремета ждут от президента Украины Владимира Зеленского шагов, которые могли бы дать новый импульс расследованию убийства журналиста и считают что глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и руководитель Национальной полиции Сергей Князев должна уйти в отставку.

Соответствующее заявление коллег и родственников Шеремета зачитала в субботу в Киеве на акции "Кто убил Павла? Три года без ответа" главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

"Мы требуем от президента Владимира Зеленского сформировать рабочую группу из представителей правоохранительных органов, которая могла бы отчитаться: во-первых, что было сделано следствием за три года… Также мы очень хотим, чтобы была создана новая рабочая группа, которая могла бы дать новый импульс этому делу. От дня трагедии минуло три года, но мы все еще надеемся, что раскрытие убийства Павла Шеремета является делом чести для Украины и для нового президента", - зачитала заявление Мусаева.

Также коллеги и родственники журналиста высказали надежду на то, что парламент девятого созыва поддержит этот запрос общества на установление справедливости.

"Мы требуем политической ответственности для руководителей правоохранительных органов, которые так и не смогли дать ответ на вопрос: кто убил Павла? Мы подчеркиваем, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий Луценко и руководитель Национальной полиции Сергей Князев из-за нераскрытия этого дела должны уйти в отставку", - говорится в заявлении.

Мусаева пояснила, что последний публичный отчет о расследовании убийства был 17 февраля 2017 года – на пресс-конференции Авакова, где он представлял главу Нацполиции Князева.

Она также отметила, что коллеги Шеремета просили переквалифицировать дело: с умышленного убийства на теракт. "Мы с коллегами и родными Павла верим и на самом деле знаем, что цель этого убийства – не только лишить нас коллеги и убить дорогого нам человека, но и запугать… Запугать журналистов, запугать людей", - пояснила Мусаева, подчеркнул, что убийство совершено в публичном месте.

"К сожалению, дело так и не было переквалифицировано на теракт", - заключила она.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.