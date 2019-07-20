События

11:47 20.07.2019

Коллеги и родные Шеремета ждут от президента Украины создания новой рабочей группы правоохранителей по расследованию убийства журналиста

2 мин читать
Коллеги и родные Шеремета ждут от президента Украины создания новой рабочей группы правоохранителей по расследованию убийства журналиста

Родственники и коллеги Павла Шеремета ждут от президента Украины Владимира Зеленского шагов, которые могли бы дать новый импульс расследованию убийства журналиста и считают что глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и руководитель Национальной полиции Сергей Князев должна уйти в отставку.

Соответствующее заявление коллег и родственников Шеремета зачитала в субботу в Киеве на акции "Кто убил Павла? Три года без ответа" главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

"Мы требуем от президента Владимира Зеленского сформировать рабочую группу из представителей правоохранительных органов, которая могла бы отчитаться: во-первых, что было сделано следствием за три года… Также мы очень хотим, чтобы была создана новая рабочая группа, которая могла бы дать новый импульс этому делу. От дня трагедии минуло три года, но мы все еще надеемся, что раскрытие убийства Павла Шеремета является делом чести для Украины и для нового президента", - зачитала заявление Мусаева.

Также коллеги и родственники журналиста высказали надежду на то, что парламент девятого созыва поддержит этот запрос общества на установление справедливости.

"Мы требуем политической ответственности для руководителей правоохранительных органов, которые так и не смогли дать ответ на вопрос: кто убил Павла? Мы подчеркиваем, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий Луценко и руководитель Национальной полиции Сергей Князев из-за нераскрытия этого дела должны уйти в отставку", - говорится в заявлении.

Мусаева пояснила, что последний публичный отчет о расследовании убийства был 17 февраля 2017 года – на пресс-конференции Авакова, где он представлял главу Нацполиции Князева.

Она также отметила, что коллеги Шеремета просили переквалифицировать дело: с умышленного убийства на теракт. "Мы с коллегами и родными Павла верим и на самом деле знаем, что цель этого убийства – не только лишить нас коллеги и убить дорогого нам человека, но и запугать… Запугать журналистов, запугать людей", - пояснила Мусаева, подчеркнул, что убийство совершено в публичном месте.

"К сожалению, дело так и не было переквалифицировано на теракт", - заключила она.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

Теги: #шеремет #розследование #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 20.07.2019
Луценко о расследовании убийства Шеремета: Есть горячие версии

Луценко о расследовании убийства Шеремета: Есть горячие версии

11:42 20.07.2019
В ОБСЕ призывают украинские власти завершить расследование убийства Шеремета

В ОБСЕ призывают украинские власти завершить расследование убийства Шеремета

11:37 20.07.2019
Зеленский ждет 23 июля руководителей силовых ведомств с докладом о ходе расследования убийства Шеремета

Зеленский ждет 23 июля руководителей силовых ведомств с докладом о ходе расследования убийства Шеремета

09:57 20.07.2019
В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства Павла Шеремета

В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства Павла Шеремета

11:43 19.07.2019
В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

15:52 17.07.2019
Трех турецких дипломатов убили в иракском Курдистане

Трех турецких дипломатов убили в иракском Курдистане

12:11 17.07.2019
В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком уже трое подозреваемых - Труба

В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком уже трое подозреваемых - Труба

11:37 17.07.2019
Полиция возбудила дело о возможном доведении до самоубийства кандидата в нардепы в Николаевской области

Полиция возбудила дело о возможном доведении до самоубийства кандидата в нардепы в Николаевской области

09:54 12.07.2019
В оккупированном Крыму убили сына делегата Курултая крымскотатарского народа

В оккупированном Крыму убили сына делегата Курултая крымскотатарского народа

10:16 05.07.2019
В лагере альпинистов на севере Киргизии мужчина убил двух человек и скрылся с заложницей

В лагере альпинистов на севере Киргизии мужчина убил двух человек и скрылся с заложницей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко о расследовании убийства Шеремета: Есть горячие версии

Зеленский ждет 23 июля руководителей силовых ведомств с докладом о ходе расследования убийства Шеремета

На Киевской таможне задержан грузовик с 98 картинами из Франции

В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства Павла Шеремета

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства перед выборами в Раду, открыто почти 40 дел

На Киевской таможне задержан грузовик с 98 картинами из Франции

Эксперты НАТО ознакомились в районе проведения ООС с различными аспектами коммуникации военных и местного населения

Чалый прокомментировал свою работу в качестве посла в США

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование

Иран опроверг задержание танкера под либерийским флагом, судовладелец подтвердил информацию

Директору харьковского завода грозит до 8 лет за фиктивные тендеры на спортоборудование для украинских учебных заведений

На маршруты в столице вышли 5 новых троллейбусов, до конца июля добавятся еще 8

Два сотрудника патрульной полиции Винницкой области задержаны за систематическое взяточничество

Пентагон санкционировал переброску американских войск в Саудовскую Аравию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА