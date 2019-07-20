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11:42 20.07.2019

В ОБСЕ призывают украинские власти завершить расследование убийства Шеремета

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В ОБСЕ призывают украинские власти завершить расследование убийства Шеремета

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета призвал украинские власти завершить расследование этого преступления и добиться наказания виновных.

"Спустя три года убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает оказывать сдерживающее влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов. Украинские власти обязаны обеспечить, чтобы его убийство, а также все другие нападения и убийства журналистов преследовались по закону, а виновные и заказчики этих преступлений предстали перед судом", - приводятся слова Дезира в пресс-релизе ОБСЕ в субботу.

Он считает, что безнаказанность за такие преступления порождает дальнейшее насилие.

Теги: #расследование #шеремет #обсе
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