В ОБСЕ призывают украинские власти завершить расследование убийства Шеремета

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета призвал украинские власти завершить расследование этого преступления и добиться наказания виновных.

"Спустя три года убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает оказывать сдерживающее влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов. Украинские власти обязаны обеспечить, чтобы его убийство, а также все другие нападения и убийства журналистов преследовались по закону, а виновные и заказчики этих преступлений предстали перед судом", - приводятся слова Дезира в пресс-релизе ОБСЕ в субботу.

Он считает, что безнаказанность за такие преступления порождает дальнейшее насилие.