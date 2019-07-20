События

10:40 20.07.2019

На Киевской таможне задержан грузовик с 98 картинами из Франции

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На Киевской таможне задержан грузовик с 98 картинами из Франции

Сотрудники Киевской таможни выявили в прибывшем из Франции грузовике 98 художественных полотен, которые были скрыты от таможенного контроля среди деревянных рам.

Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), одна из картин датирована 1842 годом.

"Получателем этого груза заявлен француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако, до сих пор этот человек так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС", - отмечается в сообщении.

По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако окончательную культурную и материальную ценность установят после экспертизы.

Картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС.

В действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена статьей 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискацию.

По завершении всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Теги: #картины #француз #гостаможслужба #контрабанда
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