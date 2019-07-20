На маршруты в столице вышли 5 новых троллейбусов, до конца июля добавятся еще 8

В Киеве на маршруты вышли 5 новых троллейбусов украинского производства, до конца июля выйдут еще 8 единиц, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица продолжает обновлять парк коммунального общественного транспорта. На днях на маршруты вышли 5 новых троллейбусов отечественного производства", – написал мэр столицы на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Он также обнародовал видео, где показал, как выглядят новые троллейбусы отечественного производства.

"Новые троллейбусы - длиной 18 метров, оснащены системами безопасности, кондиционерами, приспособленные для перевозки людей с инвалидностью, имеют откидной пандус. Также троллейбусы оборудованы внешним звуковым информатором для пассажиров с недостатками зрения. Система же видеонаблюдения помогает водителю во время остановки, убедиться, что все пассажиры зашли в троллейбус. А также - отслеживать вандалов, которые режут сиденья и разрисовывают салоны общественного транспорта", - подчеркнул Кличко.

Градоначальник отметил, что до конца июля на маршруты в Киеве выйдут еще 8 новых троллейбусов. Также он сообщил, что за последние несколько лет город закупил 134 современных троллейбусов, 63 трамвая и 100 автобусов. Модернизировали 135 вагонов метро.