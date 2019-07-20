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03:46 20.07.2019

Пентагон санкционировал переброску американских войск в Саудовскую Аравию

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Пентагон санкционировал переброску американских войск в Саудовскую Аравию

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что министерство обороны одобрило переброску в Саудовскую Аравию американского воинского контингента.

"Это перемещение сил станет дополнительным сдерживающим фактором и обеспечит возможность защиты наших сил и интересов в регионе от возникающих реальных угроз", - говорится в распространенном командованием заявлении.

Ранее сообщалось, что США готовят к переброске в Саудовскую Аравию около 500 военнослужащих, истребители и средства ПВО на фоне обострения отношений с Ираном.

Агентство Associated Press (AP), ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщило, что часть военнослужащих и ракеты Patriot уже доставлены на саудовскую авиабазу Prince Sultan.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд сообщил в минувшую пятницу о готовности принять американских военных для того, чтобы совместными усилиями обеспечивать безопасность и стабильность в регионе.

Теги: #сша #саударавия #войска #пентагон
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