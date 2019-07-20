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01:32 20.07.2019

Правоохранители в Киевской области ликвидировали ОПГ по производству и реализации в Интернете психотропов, изъято около 100 тыс. доз

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Правоохранители в Киевской области ликвидировали ОПГ по производству и реализации в Интернете психотропов, изъято около 100 тыс. доз

Полиция разоблачила преступную организацию в сбыте синтетических "дизайнерских" наркотиков через специальный Интернет-ресурс, задержаны 8 членов преступной организации, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

"Правоохранители ликвидировали мощный интернет-ресурс по продаже наркотиков и изъяли около 100 тыс. доз синтетических психоактивных веществ. В частности, изъят килограмм концентрата новых психоактивных веществ, из которого можно изготовить 30 кг психотропных веществ, стоимостью почти 9 млн грн", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечено, что документирования всех звеньев организации длилось больше года. За это время оперативные работники установили тысячи человек, которые были клиентами наркоторговцев. Среди них - как наркозависимые лица, так и группы оптовых реализаторов психотропных веществ. В частности, задокументирована противоправная деятельность 7 региональных групп наркореализаторов - клиентов наркоорганизации, действовавших в различных областях Украины.

Лидером ОПГ был 37-летний житель Киева. Он привлек к сотрудничеству своего родственника - специалиста в IT-технологиях, который создал специальный сайт для реализации новых психоактивных веществ и канал в популярном мессенджере и обеспечивал их постоянную работу и администрирование.

Глава Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко отметил, что лидер организации наладил прямые поставки в Украину из Китайской Народной Республики высококонцентрированных новых психоактивных веществ.

"Для черновой работы организатор наркобизнеса нанимал лиц, имеющих сложные жизненные обстоятельства", – добавили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что все фигуранты придерживались жесткой конспирации, постоянно меняли места дислокации и хранения психоактивных веществ. Для общения между членами организации использовались каналы связи с высокой степенью шифрования.

"Для "отмывания" полученных от сбыта наркосредств доходов и прикрытия своей противоправной деятельности злоумышленник создал несколько коммерческих предприятий", – сказано в сообщении.

В ходе финального этапа спецоперации по задержанию членов преступной организации было проведено 26 обысков и изъято почти 100 тыс. доз наркотиков и психотропных веществ, более $150 тыс., 12 тыс. евро и 350 тыс. грн. Также изъято 47 банковских карточек, оргтехника, а также 2 единицы оружия, 8 автомобилей. Заблокирована работа Интернет-ресурса, с помощью которого злоумышленники осуществляли сбыт новых психоактивных веществ. Ликвидирована нарколаборатория по изготовлению розничных партий психотропных веществ.

Полицейские задержали всех восемь членов наркоорганизации. Им инкриминируется причастность к уголовному правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.307, ч.1 ст.255 УК Украины. Согласно законодательству членам организации грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Лидеру и 5 членам ОПГ судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму почти 65 млн грн. Правоохранители также перекрыли все источники финансирования фигурантов, наложив арест на их банковские счета.

"Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других групп наркоторговцев, причастных к ликвидируемой организации, а также лиц, которые изготавливали концентрат новых психоактивных веществ в КНР", – добавили в Нацполиции.

Теги: #киевская #опг #наркотики
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