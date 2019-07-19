Боевики обстреляли Красногоровку на Донбассе, погиб мирный житель

В пятницу боевики обстреляли из гранатомета Красногоровку в Донецкой области, осколочные ранения получил местный житель, который скончался в больнице, сообщила Украинская сторона СЦКК.

"19 июля, в 10:00, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники совершили обстрел населенного пункта Красногоровка, что в Донецкой области… В результате взрыва гранаты ОГ-9, вблизи многоэтажки по улице Чайковского 36, ранения получил 60-летний мужчина. В момент, когда попала граната, человек как раз находился на огороде, недалеко от дома. Раненый был немедленно доставлен в больницу в город Курахово. К большому сожалению, от полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался", – сказано в сообщении на странице штаба операции Объединенных сил в Фейсбук в пятницу вечером.

В информации отмечается, что во время работы мобильной группы СЦКК на месте происшествия установлено, что боевики выстрелили из гранатомета СПГ-9 по направлению Старомихайловки.