События

22:41 19.07.2019

Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

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Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

На Донбассе в пятницу от снайперского огня погибло двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила", – сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В информации отмечается, что один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался.

"Другой военнослужащий, получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь спасти боевого побратима, и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте", – добавили в штабе.

Теги: #жертвы #украина #донбасс #снайпер
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